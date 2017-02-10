В Тульской области одни из самых вежливых водителей

Наша область на втором месте в списке регионов с минимальным количеством штрафов за непропуск пешеходов.

Сайт «Колёса.ру» совместно с порталом «Штрафы ГИБДД» составил рейтинг регионов России с самым большим процентом штрафов за непропуск пешехода на «зебре».

Самыми вежливыми по отношению к пешеходам оказались водители Рязанской области, туляки оказались на втором месте, дальше идут Кабардино-Балкарская Республика, Воронежская, Ярославская, Тверская, Псковская и Костромская области, а также Чечня и Ингушетия.

А вот в тройку лидеров антирейтинга вошли Крым, где 8,03% выписанных штрафов касаются непропуска пешеходов, Астраханская область (7,22%) и Кемеровская область (5,31%).

Как нередко напоминают в Госавтоинспекции МВД РФ, пешеходы являются самыми незащищёнными участниками движения, так как при дорожно-транспортных происшествиях именно они получают наиболее серьёзные травмы.

Напомним, сейчас за непропуск пешехода на «зебре» автомобилист должен заплатить штраф в размере 1500 рублей. Однако в скором времени наказание планируют изменить: материальное взыскание может стать дифференцированным, нижняя планка останется на указанном уровне, а верхняя будет достигать 2 500 рублей. Соответствующий законопроект уже внесён на рассмотрение в Госдуму.