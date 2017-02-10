СУ СК начало доследственную проверку по факту обрушения крыши ангара в Черни
На месте происшествия работает следственная группа.
10 февраля в Чернском районе Тульской области в ООО "Максим Горький" в помещении для мойки картофеля произошло обрушение крыши ангара.
В результате происшествия погибли три человека.
По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тульской области проводится доследственная проверка. На месте происшествия работает следственная группа.
В настоящее время проводится осмотр места обрушения кровли, опрашиваются очевидцы случившегося, проводятся иные необходимые следственные мероприятия.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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