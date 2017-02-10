СУ СК начало доследственную проверку по факту обрушения крыши ангара в Черни

10 февраля в Чернском районе Тульской области в ООО "Максим Горький" в помещении для мойки картофеля произошло обрушение крыши ангара.

В результате происшествия погибли три человека.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тульской области проводится доследственная проверка. На месте происшествия работает следственная группа.

В настоящее время проводится осмотр места обрушения кровли, опрашиваются очевидцы случившегося, проводятся иные необходимые следственные мероприятия.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.