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СУ СК начало доследственную проверку по факту обрушения крыши ангара в Черни

СУ СК начало доследственную проверку по факту обрушения крыши ангара в Черни

На месте происшествия работает следственная группа.

10 февраля в Чернском районе Тульской области в ООО "Максим Горький" в помещении для мойки картофеля произошло обрушение крыши ангара.

В результате происшествия погибли три человека.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тульской области проводится доследственная проверка. На месте происшествия работает следственная группа. 

В настоящее время проводится осмотр места обрушения кровли, опрашиваются очевидцы случившегося, проводятся иные необходимые следственные мероприятия.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Сюжет: ЧП в Черни: рухнул ангар
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