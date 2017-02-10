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Полиция нашла вандала, написавшего приглашение в кино на памятнике архитектуры

Полиция нашла вандала, написавшего приглашение в кино на памятнике архитектуры

Им оказался житель города Липки Киреевского района.

Полицейскими в Туле установлен мужчина, который испортил фасад дома на ул. Дзержинского. Напомним, на днях на доме №13 появилась надпись-приглашение в кино. Вандал написал ее краской из баллона. Здание является объектом культурного наследия.

Полиция провела оперативные мероприятия, направленные на установление личности и местонахождения злоумышленника. Выяснилось, что к противоправному деянию причастен 22-летний житель города Липки Киреевского района.

На мужчину составлен административный протокол по статье 7.14 КоАП РФ. Наказание для физических лиц, предусмотренное данной статьёй, влечёт наложение административного штрафа до 100 тысяч рублей.

 

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 07:10 0
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