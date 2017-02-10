Полиция нашла вандала, написавшего приглашение в кино на памятнике архитектуры

Полицейскими в Туле установлен мужчина, который испортил фасад дома на ул. Дзержинского. Напомним, на днях на доме №13 появилась надпись-приглашение в кино. Вандал написал ее краской из баллона. Здание является объектом культурного наследия.

Полиция провела оперативные мероприятия, направленные на установление личности и местонахождения злоумышленника. Выяснилось, что к противоправному деянию причастен 22-летний житель города Липки Киреевского района.