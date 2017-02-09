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Яковлев: «Мы не позволим строить на тульских стадионах дома»
Заброшенное здание стадиона «Торпедо» в Туле. Архивное фото.

Яковлев: «Мы не позволим строить на тульских стадионах дома»

Вопрос восстановления заброшенных стадионов был поднят сегодня на пресс-конференции председателя областного комитета по спорту.

Дмитрий Яковлев сообщил, что стадион «Штамп» был передан в собственность региона и будет восстановлен.

Что же касается стадиона «Торпедо» (Щегловская засека) и других, то начало их ремонта напрямую связан с собственниками, которые не передали их на баланс региона.

«Та ошибка, которая была совершена в 2001 году, когда стадион «Кировец» был отдан «под неопределенные цели», больше не повторится. Теперь мы не позволим строить на стадионах дома. На стадионе должен быть стадион. Я надеюсь, что собственники спортобъектов нас услышали».

В ближайшее время ожидается передача лыжной базы «Спартак» в Щегловской засеке от «Сплава» на баланс региона.

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 14:42 +3
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