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Тулячка оформила кредиты на своих знакомых без их согласия

Тулячка оформила кредиты на своих знакомых без их согласия

Злоумышленница работала в кредитной организации и воспользовалась служебным положением.

Зареченский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении тулячки, обвиняемой в мошенничестве с использованием служебного положения.

Суд установил: женщина работала персональным менеджером. В ее обязанности входил поиск клиентов, заключение и исполнение договоров потребительского займа.

В начале октября 2015 года у женщины созрел преступный план: она решила оформлять займы на своих знакомых, но без их ведома и согласия, а потом получать за них деньги.

С 4 октября 2015 года по 29 февраля 2016 года женщина находила «жертв» для своих махинаций. И дальше всё шло по заранее спланированному сценарию. Оформив договор, злоумышленница звонила в организацию от имени своих знакомых и сообщала оператору, что хочет получить займ.

Оператор передавал это информацию менеджеру — той самой мошеннице. Следующим шагом было фотографирование знакомых и их паспортов и оформление пакета документов для займа. Все бумаги женщина заполняла собственноручно.

Все данные мошенница передавала сотрудникам, которые выдают деньги. Ее коллеги не догадывались, что документы поддельные.

За указанный период тулячка «выдала себе» 899 тысяч рублей.

В суде мошенница признала свою вину. Суда назначил ей 400 тысяч рублей штрафа. Также женщина вернула все деньги кредитной организации.

Об этом сообщает пресс-служба Управления Судебного департамента Тульской области.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:50 +1
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