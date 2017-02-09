В Тулу едут «русские Копперфильды» — братья Сафроновы!

Шоу Сафроновых «Молния» пройдет в Туле на сцене ГКЗ 23 февраля. Мегаватты звука и света, спецэффекты и головоломки, юмор, розыгрыши и настоящая магия.

Илья, Сергей и Андрей Сафроновы — самые известные маги России. Их титулы впечатляют! Члены Международного клуба магов в Нью-Йорке, обладатели звания «Иллюзионисты номер 1 в России» по мнению журнала FORBES, победители в номинации World Best Big Illusion на международном иллюзионном фестивале Wizard Trophy, обладатели приза «За вклад в мировую иллюзию» — Wizard Trophy – 2015.

Илья, Сергей и Андрей Сафроновы создали четыре уникальных телевизионных проекта, которые выходили на федеральных каналах России и стран СНГ. Их концерты и шоу за 15 лет посетили более пяти миллионов зрителей по всему миру. Критики уже давно называют иллюзионистов «русскими Копперфильдами». Маги создают на сцене невероятные трюки, которым нет никаких объяснений.

Новое сценическое семейное шоу «Молния» — это классические и абсолютно новые трюки братьев Сафроновых в постановке лучших режиссеров, хореографов, художников и костюмеров нашей страны.



Это иллюзии, фокусы, магические превращения, опасные трюки и невероятные события. Вместе со зрителями иллюзионисты телепортируются в другую реальность, будут читать мысли зрителей, заставят предметы перемещаться в пространстве, продемонстрируют возможность левитации человека, будут проникать в тела друг друга, ходить по стенам, исчезать и снова появляться среди публики.





В финале спектакля иллюзионисты бросят вызов опасной электрической машине, изобретённой в 1896 году знаменитым учёным Николой Теслой. Они продемонстрируют эффекты его легендарной электрической катушки – трансформатора, производящего высокочастотное электрическое напряжение.



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