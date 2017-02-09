В выходные в Туле трамваи изменят маршрут
Это связано с работами по прокладке коммуникаций.
В выходные в Туле трамваи изменят схему движения. Об этом сообщает управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города.
На пересечении улиц Металлургов и Чаплыгина будут проводить работы по прокладке коммуникаций.
В связи с этим 11 февраля с 21.00 по 12 февраля до 15.00 трамваи № 7, 9, 10, 13 по ул. Металлургов будут следовать по измененной схеме:
|
№ м-та
|
Наименование маршрута
|
Схема движения
|
7
|
Щегловская Засека — ст. Металлург
|
ул. Щегловская Засека — ул. Кирова — ул. Кутузова — ул. Марата — ул. Плеханова — Трамвайное депо
|
9
|
ст. Металлург — Московский вокзал
|
Трамвайное депо — ул. Плеханова — ул. Марата — ул. Епифанская — ул. Пролетарская — Чулковский мост — ул. Советская — ул. Коминтерна
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10
|
ст. Металлург — Кондитерская фабрика
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Трамвайное депо — ул. Плеханова — ул. Марата — ул. Епифанская — Демидовский путепровод — ул. Советская — ул. Коминтерна — Павшинский путепровод — ул. Воздухофлотская — ул. Тихмянова — Одоевское шоссе
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13
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ст. Металлург — Красный Перекоп — пос. Менделеевский
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Трамвайное депо — ул. Плеханова — ул. Марата — ул. Епифанская — ул. Пролетарская — Чулковский мост — ул. Советская — ул. Оборонная — ул. Кауля — Перекопский переулок — ул. Михеева — ул. Тимирязева — ул. Агеева — ул. Н. Руднева — ул. Станиславского — пр-т Ленина
На время ремонтных работ будут следовать дополнительные единицы техники по автобусному маршруту № 24 «ул. М. Гончары — ПАО „Тулачермет“ (верхние проходные)».