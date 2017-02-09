В выходные в Туле трамваи изменят маршрут

Фото из архива Myslo.

Это связано с работами по прокладке коммуникаций.

В выходные в Туле трамваи изменят схему движения. Об этом сообщает управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города.

На пересечении улиц Металлургов и Чаплыгина будут проводить работы по прокладке коммуникаций.

В связи с этим 11 февраля с 21.00 по 12 февраля до 15.00 трамваи № 7, 9, 10, 13 по ул. Металлургов будут следовать по измененной схеме:

№ м-та Наименование маршрута Схема движения 7 Щегловская Засека — ст. Металлург ул. Щегловская Засека — ул. Кирова — ул. Кутузова — ул. Марата — ул. Плеханова — Трамвайное депо 9 ст. Металлург — Московский вокзал Трамвайное депо — ул. Плеханова — ул. Марата — ул. Епифанская — ул. Пролетарская — Чулковский мост — ул. Советская — ул. Коминтерна 10 ст. Металлург — Кондитерская фабрика Трамвайное депо — ул. Плеханова — ул. Марата — ул. Епифанская — Демидовский путепровод — ул. Советская — ул. Коминтерна — Павшинский путепровод — ул. Воздухофлотская — ул. Тихмянова — Одоевское шоссе 13 ст. Металлург — Красный Перекоп — пос. Менделеевский Трамвайное депо — ул. Плеханова — ул. Марата — ул. Епифанская — ул. Пролетарская — Чулковский мост — ул. Советская — ул. Оборонная — ул. Кауля — Перекопский переулок — ул. Михеева — ул. Тимирязева — ул. Агеева — ул. Н. Руднева — ул. Станиславского — пр-т Ленина

На время ремонтных работ будут следовать дополнительные единицы техники по автобусному маршруту № 24 «ул. М. Гончары — ПАО „Тулачермет“ (верхние проходные)».