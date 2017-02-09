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В Заокском ранним утром сгорел «Пежо»
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

В Заокском ранним утром сгорел «Пежо»

В результате происшествия выгорел моторный отсек автомобиля.

9 февраля в 6.50 в «Единую службу спасения-112» сообщили о том, что в поселке Заокский на улице Руднева загорелся автомобиль «Пежо Партнер».

Два пожарных расчета на месте происшествия были уже через три минуты. Пожарные справились с огнем в 6.56. Пострадавших нет.

В результате происшествия выгорел моторный отсек автомобиля.

Причина пожара устанавливается. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Тульской области.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 09:17 +1
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