В Заокском ранним утром сгорел «Пежо»

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

9 февраля в 6.50 в «Единую службу спасения-112» сообщили о том, что в поселке Заокский на улице Руднева загорелся автомобиль «Пежо Партнер».

Два пожарных расчета на месте происшествия были уже через три минуты. Пожарные справились с огнем в 6.56. Пострадавших нет.

В результате происшествия выгорел моторный отсек автомобиля.

Причина пожара устанавливается. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Тульской области.