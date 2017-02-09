В Туле откроется ярмарка детских вещей

На ней мамы смогут купить и продать одежду для малышей и подростков, вещи для беременных, детские книги.

Дети быстро вырастают из одежды, и вещи становятся не нужны. По объявлениям продавать долго и муторно, а социальным учреждениям ношеные вещи не нужны. Знакомо?

Отличное решение нашли американские мамы — гаражная распродажа или Garage sale. 7 лет назад эту идею подхватили тульские мамы из клуба «МамКомпания». Каждый год в Туле проходит большая благотворительная ярмарка, где можно приобрести детские вещи б/у, а иногда и практически новые по замечательным ценам! А еще можно продать вещи, из которых вырос ваш ребенок. Или просто передать вещи на благотворительность.

В этом году ярмарка будет работать два дня: 4 марта с 10.00 до 16.00 и 5 марта с 10.00 до 13.00. Сбор вещей начался. Поэтому, если у вам накопились:

со времен беременности специальная одежда;

детские вещи, из которых ребенок уже вырос и которые сохранились в хорошем состоянии;

детские книги, которые уже не интересны,

можно сдать все это до 26 февраля волонтерам-приемщикам семейного сообщества «МамКомпания». Всего по Туле организовано десять пунктов:

Красноармейский пр., 22, тел. 8-920-272-06-66 (Капцова Мария)

ул. Новомосковская, 1, тел. 8-920-749-25-55 (Балашова Ольга)

ул. Пузакова, 42, тел. 8-953-423-14-48 (Анна Васюкова)

ул. Ф. Энгельса, 143, тел. 8-920-747-35-79 (Ковтун Кристина)

пр-т Ленина, 111, тел. 8-953-189-85-98 (Берникова Юлия)

Гарнизоный проезд, 1, корп. 2, тел. 8-930-799-97-03 (Иванова Ирина)

ул. Щегловская, 30, тел. 8-962-278-46-20 (Андреева Дарья)

ул. Вильямса, 28-а, тел. 8-950-902-66-00 (Светлана Калченаева)

Косая Гора, ул. Октябрьская, 3, тел. 8-953-438-52-81 (Фененко Елена)

Одоевское шоссе, 104, тел. 8-980-723-80-83 (Румянцева Евгения)

По окончании ярмарки за каждую проданную вещь вы получаете вознаграждение.

Каждый год с помощью тульского Garage Sale вторую жизнь получает 6000 детских вещей, книг и одежды для беременных.