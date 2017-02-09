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Бывший ректор института в Новомосковске выписал себе премий на 16 млн рублей

Бывший ректор института в Новомосковске выписал себе премий на 16 млн рублей

Свои махинации он проводил в течение двух лет.

В августе 2016 года суд вынес приговор бывшему ректору Новомосковского института повышения квалификации руководящих работников и специалистов химической промышленности 68-летнему Владимиру Никулину. Он признан виновным в совершении 12 эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 3 и ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение).

С 2009 по 2011 годы Никулин, работая на должности ректора, издавал приказы о собственном премировании. Таким образом он получил более 16 миллионов рублей из внебюджетных средств учреждения.

А еще с 2011 по 2013 годы ректор незаконно подарил деньги учреждения третьим лицам на общую сумму более четырех миллионов рублей.

По совокупности преступлений суд назначил Никулину 7 лет лишения свободы со штрафом 500 000 рублей. Однако государственный обвинитель настаивал на том, что нужно ужесточить наказание.

Апелляция была рассмотрена в суде 8 февраля. В итоге бывшему ректору назначили новое наказание: лишение свободы на четыре года с отбыванием в колонии-поселении, а также штраф 500 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 16:14 +2
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