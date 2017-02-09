В Ясногорске пропал пенсионер

В Ясногорске разыскивается мужчина. 76-летний Виктор Артамонов ушел из дома по улице Машиностроителей 13 декабря 2016 года и до сих пор не вернулся домой. К его поискам подключились волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Приметы: рост 170 см, глаза серо-голубые.

Был одет: темно-синяя куртка на молнии, брюки темные, черные ботинки, черная шапка.

Особые приметы: носит очки.

Может нуждаться в медицинской помощи!

Просьба ко всем, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении указанного мужчины, сообщить по телефонам: 8 (800)-700-54-52 или 02, 102.