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В Ясногорске пропал пенсионер

В Ясногорске пропал пенсионер

Виктор Артамонов ушел из дома 10 декабря 2016 года.

В Ясногорске разыскивается мужчина. 76-летний Виктор Артамонов ушел из дома по улице Машиностроителей 13 декабря 2016 года и до сих пор не вернулся домой. К его поискам подключились волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».
 
Приметы: рост 170 см, глаза серо-голубые.
Был одет: темно-синяя куртка на молнии, брюки темные, черные ботинки, черная шапка.
Особые приметы: носит очки.
 
Может нуждаться в медицинской помощи!
Просьба ко всем, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении указанного мужчины, сообщить по телефонам: 8 (800)-700-54-52 или 02, 102.
 
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:25 +1
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