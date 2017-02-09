В Туле изменится расписание транспорта

Фото Алексея Пирязева.

С 13 февраля корректировки внесут в график движения трамвая №7 и автобуса №21.

С 13 февраля будет скорректировано движение транспортных средств в вечернее время по трамвайному маршруту №7 «Щегловская засека – ст. «Металлург» и автобусному маршруту №21 «М. Гончары – Щегловская засека». Об этом сообщает пресс-служба администрации Тулы со ссылкой на «Тулгорэлектротранс».

На трамвайном маршруте №7 дополнительно пустят два вагона.

Это позволит сократить интервал движения на маршруте после 20.00 до 16 минут. На автобусном маршруте №21 также пустят дополнительный автобус, работающий после 20.00.

Причиной корректировок стала жалоба работников металлопрокатного завода губернатору. 8 февраля глава региона посетил ООО «Металлопрокатный завод» и пообщался с рабочими. Там-то Алексею Дюмину и пожаловались на большие временные интервалы маршрута автобуса №21. Транспорт работники завода иногда ждут более получаса.

Губернатор поручил главе администрации Тулы Евгению Авилову уделить особое внимание расписанию общественного транспорта.