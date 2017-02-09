Туляков приглашают на Толстовский бал

Он состоится 26 февраля в Доме дворянского собрания.

26 февраля в Туле пройдет Толстовский бал. Дом дворянского собрания совместно с историческим обществом «Бал в русской усадьбе» приглашают туляков на светский раут в атмосфере дворянского бала XIX века.

В программе:

мастер-класс под руководством А.Б. Семилеткина, в котором гости ознакомятся с этикетом 50-60-х годов XIX столетия, особенностями мужского и женского костюма и языком веера,

интерактивно-танцевальная программа на основе бальных танцев, характерных эпохе XIX века,

музыкальные произведения и романсы в исполнении артистов Тульской филармонии.

Встреча в стилистике бала позволит окунуться в эпоху дворянского собрания, где праздником правят элегантность, красота и благородство.

Для погружения в светскую атмосферу гости приглашаются в вечерних нарядах XIX и ХХI века.

Мероприятие состоится 26 февраля в 12.00 в Колонном зале Дома дворянского собрания.

Цена билета 300 рублей.

Возрастное ограничение 12+.

Телефон кассы 36-77-96.