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Туляков приглашают на Толстовский бал

Туляков приглашают на Толстовский бал

Он состоится 26 февраля в Доме дворянского собрания.

26 февраля в Туле пройдет Толстовский бал. Дом дворянского собрания совместно с историческим обществом «Бал в русской усадьбе» приглашают туляков на светский раут в атмосфере дворянского бала XIX века.

В программе:

  • мастер-класс под руководством А.Б. Семилеткина, в котором гости ознакомятся с этикетом 50-60-х годов XIX столетия, особенностями мужского и женского костюма и языком веера,
  • интерактивно-танцевальная программа на основе бальных танцев, характерных эпохе XIX века,
  • музыкальные произведения и романсы в исполнении артистов Тульской филармонии.

Встреча в стилистике бала позволит окунуться в эпоху дворянского собрания, где праздником правят элегантность, красота и благородство.

Для погружения в светскую атмосферу гости приглашаются в вечерних нарядах XIX и ХХI века.

Мероприятие состоится 26 февраля в 12.00 в Колонном зале Дома дворянского собрания.
Цена билета 300 рублей.
Возрастное ограничение 12+.
Телефон кассы 36-77-96.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:13 +2
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