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В Тульской области будут активно развивать хоккей
Фото из архива Myslo.

В Тульской области будут активно развивать хоккей

Программа по развитию этого вида спорта разработана в регионе до 2020 года.

На пресс-конференции председатель областного комитета по спорту Дмитрий Яковлев рассказал, что в Тульской области начинается новый этап становления хоккея.

– У нас два года не было хоккея вообще, – говорит Дмитрий Яковлев. – Открывая школы, мы столкнулись с проблемой отсутствия тренеров.

В прошлом году в регионе были открыты две хоккейные школы, в этом планируется открытие ещё одной.

– Наша задача на этот год поставить как можно больше искусственных льдов, потому что существующая в Туле ледовая арена трещит по швам: в ней люди катаются с 6 утра до 2 ночи, – пояснил Яковлев.

Кроме этого в регионе сейчас есть 19 команд ночной хоккейной лиги, а в 2015-2016 годах их было только 8.

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 14:02 +2
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