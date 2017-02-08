Бывший гендиректор ОЕИРЦ возглавил департамент ЖКХ Тульской области

Олег Дючков окончил Тульский политехнический институт, а после Московский государственный университет экономики, статистики и информатики.

Приказом начальника главного управления государственной службы и кадров аппарата правительства Тульской области на должность заместителя министра – директора департамента жилищно-коммунального комплекса региона назначен Олег Дючков.

Олег Дючков в 1991 году окончил Тульский политехнический институт по специальности «Электронные вычислительные машины», в 2002 году – Московский государственный университет экономики, статистики и информатики с присвоением квалификации экономист.

До назначения Олег Дючков занимал должность генерального директора АО «Областной единый информационно-расчетный центр.

Имеет большой опыт работы на руководящих должностях в налоговых органах и промышленности.