В детской областной больнице состоялась акция «Доктор клоун»

Фото пресс-службы правительства Тульской области

В рамках акции маленькие пациенты смогли увидеть выступление клоуна, пообщаться с ним и получить подарки от организаторов мероприятия.

7 февраля 2017 года, при поддержке Уполномоченного по правам ребенка в Тульской области Натальи Зыковой и в рамках реализации благотворительного социального проекта «Через тернии к звездам» в ГУЗ «Тульская детская областная клиническая больница» состоялось мероприятие, посвященное Всемирному дню борьбы против рака.

«Доктор клоун» - новая для Тульского региона социальная акция. Организаторами выступили руководитель благотворительного социального проекта «Через тернии к звездам» Злата Журавлева, директор Тульского государственного цирка Николай Наумов, народный поэт, член Союза писателей России Николай Жуков, генеральный директор ООО «Концерт-Тур», президент Региональной общественной организации Федерации Воркаута Тулы и Тульской области Елена Болтуева.

Главной целью социальной акции «Доктор клоун» является оказание моральной поддержки онкобольным детям и их родителям, гармонизация психологического состояния тяжелобольных детей через игру и интерактивное общение с клоунами и артистами цирка, создание комфортной, позитивной и дружеской среды, благоприятно воздействующей на процесс лечения и послеоперационную реабилитацию.

В рамках мероприятия дети увидели выступление клоуна из Тульского государственного цирка, смогли с ним поиграть и пообщаться, а также получили подарки от организаторов социальной акции.

-Посещая уже не в первый раз отделение онкологии, гематологии и химиотерапии, хочется отдельно отметить душевную силу больных детишек и их родителей, которые несмотря ни на что и вопреки всему борются с коварным недугом. Мы тоже хотим помочь детишкам в скорейшем выздоровлении. Социальная акция «Доктор клоун» - очень полезное мероприятие. На мой взгляд, в процессе лечения и послеоперационной реабилитации большое значение имеют именно положительные эмоции, которые лучше любого лекарства воздействуют на детский организм, - говорит организатор благотворительного социального проекта «Через тернии к звездам» Злата Журавлева.

Планируется, что социальная акция «Доктор клоун» будет носить постоянный характер.