Игорь Семшов рассказал о своей работе на «Матч ТВ» за бензин

Игорь Семшов

Одним из первых новичков тульского «Арсенала» зимой стал Игорь Семшов. Два года назад полузащитник завершил карьеру игрока и задумался над тем, чтобы стать тренером. За это время он обзавёлся тренерской лицензией категории B и сразу же получил приглашение от нового руководства «Арсенала» войти в тренерский штаб обновлённой команды из Тулы.



Спустя три недели сборов с «Арсеналом», перед отъездом на очередную учебную сессию, Семшов в своём первом интервью в статусе тренера рассказывает корреспонденту «Чемпионат.com» об отношениях со старыми партнёрами по «Динамо», работе в эфире «Матч ТВ» и обучении в Академии тренерского мастерства.

— Кто предложил вам работу в тульском «Арсенале»?

— В клуб меня пригласил президент Гурам Аджоев. С генеральным директором Дмитрием Балашовым и главный тренером команды Сергеем Кирьяковым я тоже был знаком. Вместе мы участвовали в проекте Гурама Захаровича Народная футбольная лига. А за матчами Кирьякова я следил ещё по телевизору! Тем более мы, динамовцы, часто играли за команду ветеранов. Я также присутствовал и на тренировках юношеской сборной России, которую возглавлял Кирьяков.

— Что входит в ваши обязанности в тренерском штабе?

— Организация тренировочного процесса, разбор игр, просмотр потенциальных новичков — словом, вся помощь главному тренеру. Во многих командах у тренеров есть разделение обязанностей, в «Арсенале» мы — универсалы. Хотя, безусловно, в нашем штабе кто-то выступал на позиции защитника, а кто-то, наоборот, лучше знает, как должен играть нападающий.



— У вас есть своя «пятиминутка» на тренерских советах?

— Да, каждый помощник может высказать своё мнение по тому или иному вопросу: например, изменить или убрать какое-либо упражнение, попробовать новую связку игроков, но только главный тренер принимает окончательное решение. Для этого мы и собираемся каждый день на сборах, дискутируя до полуночи. Как я понял после первого сбора в новой роли, работа тренера начинается тогда, когда футболист уже отдыхает.



— То есть тренером быть тяжелее, чем игроком?

— Понял это уже по первому сбору! Нужно одновременно думать о тренировках, искать варианты для усиления команды, готовить игроков физически, тактически и психологически для будущих матчей. С другой стороны, работа тренера интересна и продуктивна.

Когда был футболистом, я возмущался: «Зачем делать такие длинные сборы по 14 дней?!» Став тренером, понимаю, что этого ещё мало — столько всего нужно успеть!



— Как футболисты воспринимают тренера-помощника?

— Игрок всегда сначала пойдёт именно к помощнику и только потом к главному тренеру. Понял, что всегда должен быть готов помочь человеку советом, футбольным или бытовым. По ходу сборов у наших игроков, к счастью, проблем не возникало, но во время сезона ещё наверняка успею дать совет или поделиться опытом с нашими футболистами.



— Бывшие партнёры, Габулов или Комбаров, называют вас только по имени-отчеству?

— Конечно, эти игроки прошли школу в больших командах, играли на самом высоком уровне, то есть воспитаны отлично и всегда держат дистанцию. Я сам проходил то же самое с Хохловым: вчера жил с ним в одном номере и называл Димой, а в один день он стал для меня Дмитрием Валерьевичем. Теперь и я смотрю на ребят уже как тренер, а на партнёр.



— Отношения с Габуловым не поменялись?

— У нас всегда были хорошие отношения, несмотря на то что раздували в медиа.



— На кого из своих бывших тренеров стараетесь равняться?

— Чтобы кому-то подражать, мне нужно пройти ещё много ступенек наверх. Сейчас я работаю с Кирьяковым и слежу за тем, что он предлагает «Арсеналу», общаюсь с ним и учусь.

— Сейчас у вас есть тренерская лицензия категории В. Тяжело ли было её получить?

— Было очень интересно, ведь при обучении в Академии тренерского мастерства узнаёшь много нового, особенно в терминах и психологии. Что-то я уже знал, о чём-то услышал впервые. Заведующий кафедрой Андрей Владимирович Лексаков вкладывает в каждого слушателя душу и знания, а мы стараемся всё это впитывать. Поэтому теперь я вместе с Егором Титовым, Костей Зыряновым и Алексеем Медведевым, который, кстати, входит в тренерский штаб «Арсенала-2», получаю лицензию категории А.

— Как проходит обучение?

— Получению лицензии каждой категории предшествует год обучения. Всё очень просто, как в любом другом университете: проводятся лекции и семинары, часто мы работаем в группах. Даются определённые задания: например, анализ игры команды или проведение тренировки. Это даёт большой опыт и понимание, сможешь ли ты достичь больших высот, получить лицензию категории Pro и тренировать команду самостоятельно. Сейчас я уезжаю на вторую сессию, которая будет проходить в Турции. Я буду учиться здесь, пока команда улетит домой отдыхать.



— Кто оплачивает обучение: тульский «Арсенал» или вы сами?

— Пока сам, потому что я ещё не работал в «Арсенале», когда начинал получать лицензию категории А.



— Есть ли у вас амбиции стать главным тренером?

— До этого ещё далеко, я без году неделя помощник в тульском «Арсенале». Должно пройти время. Часто говорят, что это нетрудно, но я за два сбора с командой понял, насколько эта важная и ответственная должность: здесь ты должен быть и психологом, и тактиком, и, если потребуется, мамой и папой футболиста.

— Кому платят больше — эксперту «Матч ТВ» или тренеру команды РФПЛ?

— Не могу сказать, что я именно работал экспертом на «Матч ТВ». Мне просто нравилось общаться с людьми, испытывать новые эмоции. Например, работа в прямом эфире — это как играть в футбол при полных трибунах, у тебя нет права на ошибку. Испытываешь драйв! Поэтому я приезжал на съёмки практически бесплатно, буквально «за бензин».

— Вы попробовали себя и в роли комментатора.

—Тогда снова выступил экспертом: основной комментатор «гонял мяч», а я анализировал ключевые эпизоды в течение 10−15 секунд. Комментаторы готовятся к матчам по несколько часов, это настоящие профессионалы. Я же потратил на подготовку всего несколько минут по присланному пресс-релизу. Всё равно было тяжело: в основном я знаю игроков из испанских грандов, за которыми имел возможность наблюдать с трибуны, а вот с составами команд после первой пятёрки Примеры было тяжелее.

— Ещё будете появляться в эфире?

— Да, мне уже звонят с «Матча» и спрашивают, когда я буду в Москве. Но теперь времени у меня не так много, основная работа — здесь, в тульском «Арсенале», где я подписал контракт до конца сезона. Тем не менее в клубе не запрещают появляться на телевидении. Наоборот, чем больше игроки и тренеры «Арсенала» будут общаться с журналистами, тем лучше для популяризации нашего клуба.



— Всё же в приоритете у вас тренерская работа?

— Конечно. Сейчас у тульского «Арсенала» только одна цель — остаться в РФПЛ, и, я надеюсь, все в клубе максимально выложатся для того, чтобы эту задачу осуществить.