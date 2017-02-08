Погода в Туле 9 февраля: небольшое потепление и снег

Синоптики обещают, что сегодня морозы чуть отступят, а днем ожидается легкий снегопад.

По данным сайта Метеоинфо, 9 февраля Тулу ждет переменная облачность, ночью без осадков, а днем местами пройдет небольшой снег.

Температура воздуха ночью составит от -22 до -17 градусов, местами – до -26, днем будет теплее: от -13 до -8 градусов.

Ветер северо-западный 4-9 м/с, атмосферное давление повышенное, 760-765 мм ртутного столба.