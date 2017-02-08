Тульские полицейские спасли замерзавшего водителя из Карачаево-Черкесии

В грузовике обнаружилась неисправность системы подачи топлива, из-за чего автомобиль не мог двигаться дальше.

Сотрудники полиции Тульской области особо ориентированы на оказание помощи гражданам, оказавшимся в беде в условиях сильных морозов.

На телефон доверия УМВД 32-22-85 поступил звонок от жителя Карачаево-Черкесской Республики. Мужчина рассказал, что при движении из Карачаево-Черкесии в направлении Москвы его грузовой автомобиль «Вольво» сломался на 275-м километре автодороги «Дон».

У грузовика обнаружилась неисправность системы подачи топлива, из-за чего транспортное средство не могло двигаться дальше, а в газовом автономном отопителе, позволявшем поддерживать тепло в кабине, закончился газ. Мужчина в условиях низкой температуры начал замерзать.

На просьбы о помощи откликнулись сотрудники ДПС. Полицейские оказали содействие в заправке газового отопителя. При этом стражи порядка своими силами обогрели и накормили водителя. Позвонив на телефон доверия, мужчина попросил выразить благодарность экипажу ДПС в составе лейтенанта полиции Владислава Шведова и лейтенанта полиции Дениса Старокашина за его спасение на автодороге «Дон».

Отметим, что за прошедшие два дня сотрудники ГИБДД на территории Тульской области спасли уже двоих замерзавших водителей.