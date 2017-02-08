Чудом выжившая тулячка с улицы Сойфера пыталась покончить с собой?

Девушка получила многочисленные травмы при падении с 9-го этажа.

Следователи проводят проверку по факту получения телесных повреждений 21-летней тулячки.

По версии следствия, девушка получила травмы 7 февраля при падении с 9 этажа из окна подъезда одного из жилых домов по улице Сойфера. Пострадавшая была доставлена в больницу с черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, тупой травмой живота, ушибами грудной клетки и бедра.

По предварительным данным, девушка пыталась покончить с собой.

Следователи устанавливают обстоятельства и причины происшествия. Самоубийство они рассматривают как одну из версий случившегося.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Тульской области.