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Въезд на автостанцию в Донском сделали платным?

Въезд на автостанцию в Донском сделали платным?

Водители пассажирского транспорта отказываются заезжать на территорию автостанции. Информацию проверил Myslo.

В редакцию Myslo обратились жители Донского. Они пожаловались, что городские маршрутки перестали заезжать на автостанцию. Водители заявляют: теперь за въезд на территорию придется платить! Жители утверждают, что в пассажирском транспорте Донского повесили соответствующее объявление.

Соответствуют ли сведения действительности, Myslo узнал в администрации Донского.

– Всё это неправда. Сейчас у нас в планах в связи с требованием закона об антитерроре установить на автостанции видеонаблюдение, ограждение и освещение. Также должен контролироваться въезд, поэтому мы установим шлагбаумы. Например, как в Туле, Алексине, Новомосковске.

Мы уже начали эту работу — поставили ограждение. Шлагбаумов пока еще нет.

Мы донесли до перевозчиков информацию, что впоследствии им придется платить владельцу автостанции за уборку мусора и охрану. Плату начнут взимать, когда все подготовительные мероприятия будут закончены.

Ориентировочно работы завершатся к концу 2017 года, — пояснил глава МО Донской Руслан Бутов.

Так что если водитель маршрутки отказывается заезжать на автостанцию, это исключительно его инициатива. Пожаловаться на это можно в Единую диспетчерскую службу по телефону 112.

Автор: Кристина Вернигорина, вчера, в 17:27 +2
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