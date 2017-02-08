Въезд на автостанцию в Донском сделали платным?

В редакцию Myslo обратились жители Донского. Они пожаловались, что городские маршрутки перестали заезжать на автостанцию. Водители заявляют: теперь за въезд на территорию придется платить! Жители утверждают, что в пассажирском транспорте Донского повесили соответствующее объявление.

Соответствуют ли сведения действительности, Myslo узнал в администрации Донского .

– Всё это неправда. Сейчас у нас в планах в связи с требованием закона об антитерроре установить на автостанции видеонаблюдение, ограждение и освещение. Также должен контролироваться въезд, поэтому мы установим шлагбаумы. Например, как в Туле, Алексине, Новомосковске.

Мы уже начали эту работу — поставили ограждение. Шлагбаумов пока еще нет.

Мы донесли до перевозчиков информацию, что впоследствии им придется платить владельцу автостанции за уборку мусора и охрану. Плату начнут взимать, когда все подготовительные мероприятия будут закончены.

Ориентировочно работы завершатся к концу 2017 года, — пояснил глава МО Донской Руслан Бутов.

Так что если водитель маршрутки отказывается заезжать на автостанцию, это исключительно его инициатива. Пожаловаться на это можно в Единую диспетчерскую службу по телефону 112.