Родители тульских выпускников сдали пробный ЕГЭ

Автор фото: Дмитрий Дзюбин.

Чиновники от образования уверены: пройдя эти испытания, родители смогут лучше подготовить детей к такому волнительному для всех дню.

Ощутить себя вновь в роли выпускника, испытать волнение перед началом экзамена и решить в отведенное время задания ЕГЭ – сегодня это удалось 40 тульским родителям школьников, заканчивающих в этом году 11-й класс.

Всероссийская акция «День сдачи ЕГЭ родителями» состоялась на базе Института повышения квалификации работников образования. Правила аналогичны обычному единому госэкзамену: в пункт сдачи экзамена с собой можно пронести только паспорт – все остальные личные вещи, включая телефон, требовалось сдать. В классе – видеокамеры и строгие экзаменаторы.

– Ребенка нужно принять дома с любым результатом. Дети должны готовиться к экзамену в условиях благоприятной психологической обстановки, которая создается семьей, администрацией и учителями, –

считает уполномоченный по правам ребенка Наталия Зыкова.

Детский обмудсмен добавила, что к экзамену готовилась вместе с дочерью – накануне они решали тесты по русскому языку.

На фото Наталия Зыкова.

– Дочь сказала мне, на что обратить внимание, – это все в рамках подготовки к ЕГЭ в школах проговаривается, – пояснила Наталия Зыкова. – Я не вижу больших отличий от тех экзаменов, которые сдавали мы. Я сейчас испытываю то же самое волнение, что ощущала в 10-м классе. Не понимаю, отчего такой ажиотаж? Экзамен остался экзаменом. Просто не надо воспринимать его результаты как какую-то мерку по отношению к ребенку. Это обычная процедура поступления в вуз. Не надо навязывать ребенку, кем ему быть, нужно просто помочь ему определиться.

Что касается волнения, то, по мнению Наталии Зыковой, его в равной степени испытывают и дети, и родители.

– Когда моя старшая дочь сдавала ЕГЭ, мне приходилось быть для нее психологом, потому что она волновалась так сильно, что это отражалось даже на физическом состоянии. Но я ее убедила: «Дочка, мы со всем вместе справимся!»

За 15 минут до начала экзамена начинается инструктаж. Входящие в класс улыбаются, понимая, что экзамен-то ненастоящий. Пустые парты, рассадка в шахматном порядке, тишина в классе, и улыбки сходят с лица. Голос проводившей инструктаж девушки напоминает судейский: «С момента входа в ППЭ (пункт проведения экзамена. – Прим. авт.) запрещается иметь при себе средства связи…», «вы имеете право подать на апелляцию…», «вы имеете право обратиться за медицинской помощью…», «по истечении 20 минут вы должны сдать работу…», «в случае нарушения порядка вы будете удалены с экзамена». При полном молчании участников вскрывают конверт, достают диск и распечатывают материалы.

Алевтина Шевелева.

– Мы преследуем цель проинформировать родителей о том, что собой представляет ЕГЭ, – говорит директор департамента образования Алевтина Шевелева. – Они выполняли задание, аналогичное тому, что предлагается выпускникам. Единственное различие – задание короче и рассчитано на 20-25 минут. Потом родители смогли посмотреть, как эти данные собирают и обрабатывают. То есть им было предложено пройти всё, что проходят их дети на ЕГЭ, от рамки металлоискателя до сдачи экзаменационной работы. Мы рассчитываем, что каждый родитель, который поймет, что ничего страшного здесь не происходит, придет и поддержит своего ребенка. Убедит его, что знаний, полученных за 11 лет, достаточно, чтобы успешно пройти экзамен.

Через 20 минут задания собирают. Те, кто не успел выполнить все задания, за оставшиеся секунды стараются наверстать упущенное.

На фото Наталья Кадачилова.

– Нам сказали, что наши баллы не повлияют на результаты детей, поэтому я не готовилась. Дочь каждый день готовится к предстоящему экзамену, и дома, и в школе. Ей очень интересно, с какими впечатлениями от экзамена и его организации я приду домой, – рассказала мама Наталья Кадачилова.

Наталья Баранова.

– Я была уверена, что сдам русский, а теперь вот сомневаюсь. Когда вошла в аудиторию, начала волноваться. Накануне выполняла с дочерью задания для подготовки к ЕГЭ, – делится впечатлениями участница экзамена Наталья Баранова.

По окончании экзамена эмоции у всех были разные. Кто-то вжился в роль выпускника и переживает, что выполнить все задания не хватило времени. Другие радуются, что все закончилось. Но и те и другие заявляют, что теперь точно смогут успокоить своих детей.

Подобная акция проводится впервые, но при необходимости ее повторят на будущий год.

Для выпускников, сдающих ЕГЭ в этом году (их почти 6000), уровень сложности экзамена не изменится.

Нововведения коснутся только тех, кто пересдает экзамен. Теперь они не смогут идти в одном потоке с теми, кто сдает его впервые, и должны будут выдержать испытания либо раньше, либо позже 11-классников.

Кстати, возрастного ограничения для сдачи единого госэкзамена нет. Поэтому родители, желающие попробовать свои силы на настоящем экзамене, смогут это сделать, но только в следующем году, – в этом уже закончен прием заявлений от желающих пройти тестирование.