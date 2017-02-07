В Суворовском районе уголовник изнасиловал и задушил приятеля

Ранее судимый за убийство и освобожденный из мест лишения свободы в июле 2015 года 34-летний житель Суворовского района обвиняется по ч. 1 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера — мужеложство), ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Следствием установлено, что в период с 30 июля по 1 августа 2016 года обвиняемый изнасиловал 33-летнего знакомого, а затем на почве неприязненных отношений задушил потерпевшего шнурком из его же штанов.

Уголовное дело направлено в Суворовский районный суд для рассмотрения по существу. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.