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В Суворовском районе уголовник изнасиловал и задушил приятеля

В Суворовском районе уголовник изнасиловал и задушил приятеля

Уголовное дело передано в суд.

Ранее судимый за убийство и освобожденный из мест лишения свободы в июле 2015 года 34-летний житель Суворовского района обвиняется по ч. 1 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера — мужеложство), ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Следствием установлено, что в период с 30 июля по 1 августа 2016 года обвиняемый изнасиловал 33-летнего знакомого, а затем на почве неприязненных отношений задушил потерпевшего шнурком из его же штанов.

Уголовное дело направлено в Суворовский районный суд для рассмотрения по существу. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 16:55 +1
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