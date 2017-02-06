Фото пресс-службы прокуратуры Тульской области.
В Венёвском районе школьников перевозили на неисправных автобусах
При проверке обнаружился целый ряд нарушений.
Прокуратура совместно с сотрудниками ГИБДД в Венёвском районе проверила, насколько безопасно перевозятся дети в школьных автобусах.
Но в ходе проверки выявили целый ряд нарушений.
Транспортные средства эксплуатировались:
- с неисправными световыми приборами;
- с неработающими подножками, облегчающими посадку детей;
- без звукового сигнала при движении задним ходом;
- с просроченными огнетушителями.
По итогам проверки представления об устранении нарушений внесены директорам таких общеобразовательных учреждений:
- «Гурьевский центр образования им. С.К. Иванчикова»;
- «Веневский центр образования № 1»;
-
«Анишинская средняя школа имени героя Советского
Союза А. С.Гостева».
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.
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