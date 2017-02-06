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В Венёвском районе школьников перевозили на неисправных автобусах
Фото пресс-службы прокуратуры Тульской области.

В Венёвском районе школьников перевозили на неисправных автобусах

При проверке обнаружился целый ряд нарушений.

Прокуратура совместно с сотрудниками ГИБДД в Венёвском районе проверила, насколько безопасно перевозятся дети в школьных автобусах.

Но в ходе проверки выявили целый ряд нарушений.

Транспортные средства эксплуатировались:

  • с неисправными световыми приборами;
  • с неработающими подножками, облегчающими посадку детей;
  • без звукового сигнала при движении задним ходом;
  • с просроченными огнетушителями.

По итогам проверки представления об устранении нарушений внесены директорам таких общеобразовательных учреждений:

  • «Гурьевский центр образования им. С.К. Иванчикова»;
  • «Веневский центр образования № 1»;
  • «Анишинская средняя школа имени героя Советского Союза А. С. Гостева».

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

Автор: Кристина Вернигорина, вчера, в 17:13 0
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