В Венёвском районе школьников перевозили на неисправных автобусах

Фото пресс-службы прокуратуры Тульской области.

При проверке обнаружился целый ряд нарушений.

Прокуратура совместно с сотрудниками ГИБДД в Венёвском районе проверила, насколько безопасно перевозятся дети в школьных автобусах.

Но в ходе проверки выявили целый ряд нарушений.

Транспортные средства эксплуатировались:

с неисправными световыми приборами;

с неработающими подножками, облегчающими посадку детей;

без звукового сигнала при движении задним ходом;

с просроченными огнетушителями.

По итогам проверки представления об устранении нарушений внесены директорам таких общеобразовательных учреждений:

«Гурьевский центр образования им. С.К. Иванчикова»;

«Веневский центр образования № 1»;

«Анишинская средняя школа имени героя Советского Союза А. С. Гостева».

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.