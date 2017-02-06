Похолодание в Туле продлится до среды

Фото из архива Myslo.

В городе будет холодать вплоть до ночи на среду, затем морозы начнут отпускать, зато вновь начнутся снегопады.

Тульский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды напоминает: сегодня и завтра (6 и 7 февраля) на территории Тульской области ожидается понижение среднесуточной температуры воздуха на 5-7 градусов и понижение минимальной температуры воздуха на 10-12 градусов.

Сайт Гидрометцентра согласен с этим прогнозом: по их данным, температура воздуха в Туле продолжит снижаться до среды.

А в ночь на среду будет пик похолодания – до -25 градусов, затем начнет понемногу теплеть.

Зато на фоне потепления опять начнутся снегопады.

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает жителям региона о соблюдении правил личной безопасности!