Похолодание в Туле продлится до среды
В городе будет холодать вплоть до ночи на среду, затем морозы начнут отпускать, зато вновь начнутся снегопады.
Тульский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды напоминает: сегодня и завтра (6 и 7 февраля) на территории Тульской области ожидается понижение среднесуточной температуры воздуха на 5-7 градусов и понижение минимальной температуры воздуха на 10-12 градусов.
Сайт Гидрометцентра согласен с этим прогнозом: по их данным, температура воздуха в Туле продолжит снижаться до среды.
А в ночь на среду будет пик похолодания – до -25 градусов, затем начнет понемногу теплеть.
Зато на фоне потепления опять начнутся снегопады.
Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает жителям региона о соблюдении правил личной безопасности!