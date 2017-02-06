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Житель Донского сбежал из ювелирного магазина с золотыми кольцами

Житель Донского сбежал из ювелирного магазина с золотыми кольцами

Ущерб составил 32 010 рублей.

Заместителем Узловского межрайонного прокурора утвержден обвинительный акт в отношении 30-летнего жителя Донского. Он обвиняется в грабеже.

Органом дознания установлено, что 23 июля 2016 года в Узловой днем мужчина зашел в ювелирный магазин «Нефертити». Потенциальный покупатель попросил у продавца для примерки с витрины ювелирные изделия.

Надев три золотых кольца на безымянный палец правой руки, злоумышленник выбежал из магазина.

Материальный ущерб был нанесен на сумму 32 010 рублей. В ходе дознания эта сумма была полностью возмещена.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Узловский городской суд. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:54 0
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