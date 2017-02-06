Тульские конькобежцы привезли медали с первенства ЦФО

Фото Федерации конькобежного спорта.

В Иваново состоялся заключительный этап юношеского первенства Центрального федерального округа по конькобежному спорту.

По сумме результатов, показанных на трех этапах, в старшей возрастной группе победу одержал Илья Алексеев.

В средней группе бронзовую медаль добыл Роман Латухин. Отметим, что финал первенства России пройдет с 20 по 24 февраля в Челябинске.