Фото Федерации конькобежного спорта.
Тульские конькобежцы привезли медали с первенства ЦФО
Соревнования проходили в Иваново.
В Иваново состоялся заключительный этап юношеского первенства Центрального федерального округа по конькобежному спорту.
По сумме результатов, показанных на трех этапах, в старшей возрастной группе победу одержал Илья Алексеев.
В средней группе бронзовую медаль добыл Роман Латухин. Отметим, что финал первенства России пройдет с 20 по 24 февраля в Челябинске.
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