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Тульские конькобежцы привезли медали с первенства ЦФО
Фото Федерации конькобежного спорта.

Тульские конькобежцы привезли медали с первенства ЦФО

Соревнования проходили в Иваново.

В Иваново состоялся заключительный этап юношеского первенства Центрального федерального округа по конькобежному спорту.

По сумме результатов, показанных на трех этапах, в старшей возрастной группе победу одержал Илья Алексеев.

В средней группе бронзовую медаль добыл Роман Латухин. Отметим, что финал первенства России пройдет с 20 по 24 февраля в Челябинске.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:32 +1
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