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Прокуратура потребовала взять под охрану школьные автобусы в Богородицке

Прокуратура потребовала взять под охрану школьные автобусы в Богородицке

Три образовательных учреждения муниципалитета не определили места стоянки школьных автобусов.

Богородицкой межрайонной прокуратурой проведена проверка безопасности дорожного движения при перевозке учащихся автобусами.

Выяснилось, что Центр образования № 10 и школы №2 и №17, получив в собственность автобусы, не определили места их стоянки.

Они хранятся на улице, под охрану не передаются, что создает предпосылки для возможного свободного доступа к ним посторонних и не исключает возможности их порчи, приведению в неисправное состояние,

сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

2 февраля Богородицким межрайонным прокурором директорам указанных образовательных организаций внесены представления об устранении нарушений законодательства в сфере обеспечения безопасности при осуществлении перевозок детей автомобильным транспортом и законодательства о собственности.

вчера, в 19:23 0
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