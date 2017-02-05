Прокуратура потребовала взять под охрану школьные автобусы в Богородицке
Три образовательных учреждения муниципалитета не определили места стоянки школьных автобусов.
Богородицкой межрайонной прокуратурой проведена проверка безопасности дорожного движения при перевозке учащихся автобусами.
Выяснилось, что Центр образования № 10 и школы №2 и №17, получив в собственность автобусы, не определили места их стоянки.
Они хранятся на улице, под охрану не передаются, что создает предпосылки для возможного свободного доступа к ним посторонних и не исключает возможности их порчи, приведению в неисправное состояние,
сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.
2 февраля Богородицким межрайонным прокурором директорам указанных образовательных организаций внесены представления об устранении нарушений законодательства в сфере обеспечения безопасности при осуществлении перевозок детей автомобильным транспортом и законодательства о собственности.