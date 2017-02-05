«Арсенал» обыграл «Радник» со счетом 1:0

Матч «Арсенал» – «Радник» состоялся сегодня в Белеке.

Победный гол на 48-й минуте забил полузащитник Олег Власов.

Как сообщает сайт «Арсенал», канониры доминировали почти все игровое время – контролировал мяч, подавлял соперника активностью в средней линии и создавал полноценные голевые моменты.