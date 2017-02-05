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«Арсенал» обыграл «Радник» со счетом 1:0

«Арсенал» обыграл «Радник» со счетом 1:0

Победный гол на 48-й минуте забил полузащитник Олег Власов.

Матч «Арсенал» – «Радник» состоялся сегодня в Белеке.

Победный гол на 48-й минуте забил полузащитник Олег Власов.

Как сообщает сайт «Арсенал», канониры доминировали почти все игровое время – контролировал мяч, подавлял соперника активностью в средней линии и создавал полноценные голевые моменты.

Среди зрителей находился главный тренер сборной России Станислав Черчесов, и игра тульских оружейников его не разочаровала.

Автор: Юлия Александрова, вчера, в 21:28 +2
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