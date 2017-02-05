Полицейские разыскивают пропавшую год назад тулячку

Полицейские просят граждан, которые располагают информацией о местонахождении разыскиваемой, сообщить об этом в полицию.

Отдел полиции «Ленинский» разыскивает Олесю Александровну Чеснокову, пропавшую год назад.

Женщина родилась в 1990 году, жила в Туле в селе Архангельское. Из дома ушла в феврале 2016 года и до сих пор ее местонахождение неизвестно.

Её приметы: на вид 30 лет, рост 178 см, худощавая, волосы прямые, длиной до плеч, крашеные в чёрный цвет, глаза карие.

Особые приметы: сломан 1-ый зуб справа сверху, имеется горизонтальный шрам на нижней губе длиной 1 см. Имеются 2 татуировки: в виде косички на внешней стороне правого плеча и в виде надписи на кисти одной из рук.

Одежда: куртка-пуховик голубого цвета, джинсовые брюки синего цвета, сапоги черного цвета.

Полицейские просят граждан, которые располагают информацией о местонахождении разыскиваемой, сообщить о ней по телефонам:

8(4872) - 726130, 725302 – отдел уголовного розыска ОП «Ленинский»;

- 726133, 725002 – дежурная часть ОП «Ленинский»;

- или «02».