новости
новости
Регистрация
Полицейские разыскивают пропавшую год назад тулячку

Полицейские разыскивают пропавшую год назад тулячку

Полицейские просят граждан, которые располагают информацией о местонахождении разыскиваемой, сообщить об этом в полицию.

Отдел полиции «Ленинский» разыскивает Олесю Александровну Чеснокову, пропавшую год назад.

Женщина родилась в 1990 году, жила в Туле в селе Архангельское. Из дома ушла в феврале 2016 года и до сих пор ее местонахождение неизвестно.

Её приметы: на вид 30 лет, рост 178 см, худощавая, волосы прямые, длиной до плеч, крашеные в чёрный цвет, глаза карие.

Особые приметы: сломан 1-ый зуб справа сверху, имеется горизонтальный шрам на нижней губе длиной 1 см. Имеются 2 татуировки: в виде косички на внешней стороне правого плеча и в виде надписи на кисти одной из рук.

Одежда: куртка-пуховик голубого цвета, джинсовые брюки синего цвета, сапоги черного цвета.

Полицейские просят граждан, которые располагают информацией о местонахождении разыскиваемой, сообщить о ней по телефонам:

8(4872) - 726130, 725302 – отдел уголовного розыска ОП «Ленинский»;

- 726133, 725002 – дежурная часть ОП «Ленинский»;

- или «02».

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 18:17 0
Другие статьи по темам
Место
ТулаТульская область
Прочее
полицияпропала девушка

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В России может появиться открытый реестр педофилов
В России может появиться открытый реестр педофилов
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru

18+

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Яндекс.Метрика