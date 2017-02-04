В тульских магазинах десятая часть товаров не соответствует нормам

Почти каждый десятый продукт питания на прилавках магазинов и рынков не отвечает требованиям российского законодательства. Точнее, объем фальсификата составляет сегодня около 7%. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на руководителя Роспотребнадзора России Анну Попову.

Речь идет о продуктах, которые нарушают нормы технических регламентов по безопасности и заявленные на этикетке нормы состава.

Из продовольствия в России чаще всего подделывают молочные, рыбные продукты и полусладкие игристые вина. Основные каналы продаж фальсификата - небольшие магазины, открытые рынки и места уличной торговли.

Однако российские потребители жалуются сравнительно редко: на рассмотрении в ведомстве сейчас находится чуть более полумиллиона таких обращений. А если пересчитать на количество населения в России, то получится, что россиянин жалуется в 10 раз реже, чем гражданин Великобритании, как отметила в своем интервью Анна Попова.

А раз жалоб мало, то и у Роспотребнадзора мало поводов проводить проверки. Так, в прошлом году ведомство в десять раз сократило проверки в магазинах и на рынках, торгующих мясом, рыбой, крупами, хлебобулочными изделиями и другими продуктами.

По словам руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта, хотя проблема не самая масштабная, это не значит, что ее не надо решать.