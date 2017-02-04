В Туле прошло открытие турнира по самбо памяти Тимофея Шарыпова

4 февраля в спорткомплексе «Металлург» состоялась церемония открытия регионального турнира по борьбе самбо среди юношей 2004-2009 годов рождения, посвященный памяти Т.В. Шарыпова.

В этом году турнир прошел в третий раз. В нем приняли участие более 300 спортсменов Тульской области и других регионов.

На открытии соревнований от имени губернатора Тульской области Алексея Дюмина приветствовала заместитель председателя комитета Тульской области по спорту Светлана Ерощенкова.

Она зачитала приветственный адрес главы региона. В нем говорится:

«Самбо – это вид спорта, созданный в СССР и вобравший в себя лучшее из практик различных единоборств. Эта борьба не только закаляет человека физически, но и способствует развитию морально-волевых качеств.

Тульская область сильна своими спортивными традициями, и проводимый третий год подряд турнир имени Тимофея Шарыпова – яркое тому подтверждение.

Уверен, что участники сегодняшних соревнований достойно примут эстафету побед от наших прославленных земляков: Дмитрия Шишкина, Ирины Афониной, Магомеда Гамзатханова и многих других.

Желаю спортсменам удачи, честной борьбы и ярких выступлений!».

Справка

Уроженец Алексина Тимофей Шарыпов вел активную общественную деятельность. С 2005 года являлся президентом благотворительного фонда «Хорошие дела», который оказывает материальную, методическую и организаторскую помощь ветеранским, военно-патриотическим, общеобразовательным, спортивным и православным организациям. С 2010 года находился в должности президента Ассоциации по содействию в развитии транспортных перевозок «Тульские пассажирские перевозки». Серьезно занимался борьбой самбо, был кандидатом в мастера спорта. В числе своих хобби Тимофей Владимирович называл рыбалку и охоту.