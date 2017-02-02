За 2016 год туляков стало меньше на 10 243 человека

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В 2016 году в Тульской области родились 15 295 человек, а умерли 25 538. По сравнению с прошлым годом число родившихся сократилось на 522 человека (на 3,3%), а умерших – на 279 человек (на 1,1%), сообщает Туластат.

Естественная убыль населения составила 10 243 человека, что на 243 человека (на 2,4%) меньше, чем в 2015 году.

За прошедший год в регионе умерли 100 детей в возрасте до года (в 2015 году – 107).

Таким образом в расчете на 1000 человек населения естественная убыль населения составила по итогам года минус 6,8 (в 2015 году – минус 6,6).