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За 2016 год туляков стало меньше на 10 243 человека
Фото из архива Myslo

За 2016 год туляков стало меньше на 10 243 человека

Естественная убыль населения Тульской области сократилась на 2,4 процента.

В 2016 году в Тульской области родились 15 295 человек, а умерли 25 538. По сравнению с прошлым годом число родившихся сократилось на 522 человека (на 3,3%), а умерших – на 279 человек (на 1,1%), сообщает Туластат.

Естественная убыль населения составила 10 243 человека, что на 243 человека (на 2,4%) меньше, чем в 2015 году.

За прошедший год в регионе умерли 100 детей в возрасте до года (в 2015 году – 107).

Таким образом в расчете на 1000 человек населения естественная убыль населения составила по итогам года минус 6,8 (в 2015 году – минус 6,6).

Автор: Юлия Александрова, вчера, в 17:04 0
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