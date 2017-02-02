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Фенеки вновь завоевали любовь туляков

Фенеки вновь завоевали любовь туляков

Тульский экзотариум опубликовал январский рейтинг популярности своих обитателей.

В сентябре с наступлением холодов пушистые фенеки обосновались на первом месте рейтинга популярности и пока не сдают своих позиций.

Очаровательную пару пустынных лисиц часто можно видеть уютно свернувшимися и дремлющими. Сотрудники экзотариума предполагают, что посетители в чем-то завидуют зверькам, поэтому отдают им свои голоса. 

На втором месте, как и в декабре, осталось многодетное семейство миниатюрных обезьянок – игрунок.

На третьем месте неожиданно оказались никогда не поднимавшиеся до «призовых» мест джунгарские хомячки!

Они вытеснили традиционных для пьедестала генетту Остапа, макака Министра или неясыть Кубышку. Очень любят наблюдать за суетливой жизнью хомячков в террариуме маленькие дети, и на вопрос родителей о понравившемся животном нередко называют именно их.

Голосование посетителей за понравившееся животное проводится в Тульском экзотариуме ежемесячно. 

Автор: Ирина Голубицкая, вчера, в 17:00 +4
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