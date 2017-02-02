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При экстренной посадке вертолета МЧС в Тульской области никто не пострадал
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

При экстренной посадке вертолета МЧС в Тульской области никто не пострадал

Воздушное судно не получило повреждений.

2 февраля вертолет МЧС России Ка-32 Жуковского авиационно-спасательного центра, который занимался мониторингом дорожной ситуации в Тульской области на трассе М-4 «Дон», вынужденно приземлился в Венёвском районе — между населенными пунктами Карпово и Клин.

По словам членов экипажа, вертолет пришлось посадить из-за срабатывания датчика уровня масла в одном из двигателей.

Отмечается, что при происшествии никто не пострадал, а вертолет не получил повреждений.

В пресс-службе ГУ МЧС по Тульской области сообщили, что на месте происшествия находились сотрудники Главного управления МЧС России и технические службы. После осмотра судно в 16.10 отправили в место дислокации.

Автор: Кристина Вернигорина, вчера, в 17:17 +4
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