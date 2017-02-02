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У жительницы Кимовска нашли 12 граммов героина

У жительницы Кимовска нашли 12 граммов героина

Полиция задержала женщину, возбуждено и расследуется уголовное дело.

1 февраля сотрудники полиции задержали в Кимовске подозреваемую в незаконном обороте наркотиков. Им стало известно, что 35-летняя неработающая местная жительница может хранить при себе наркотические средства.

При дальнейшей проверке эти сведения подтвердились, и подозреваемую задержали.

В присутствии понятых у женщины обнаружили и изъяли 11,9 грамма вещества, которое экспертиза определила как смесь, содержащую героин.

В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по обвинению в незаконном обороте наркотиков.

Автор: Ирина Голубицкая, сегодня, в 08:25 0
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