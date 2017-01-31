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Стас Даньшин расскажет тульской молодёжи об истории своего успеха
Фото предоставлено организаторами.

Стас Даньшин расскажет тульской молодёжи об истории своего успеха

В рамках образовательного проекта «Активированный четверг» пройдет мастер-класс от Стаса – ведущего городских, губернских и всероссийских мероприятий!

2 февраля в Туле пройдёт очередной тренинг в рамках образовательного проекта «Активированный четверг». Секретом своего успеха с участниками поделится певец, шоумен Стас Даньшин – ведущий городских, губернских, а теперь и всероссийских мероприятий.

Каникулы после сессии – не повод сидеть дома, когда можно провести время с пользой.

Тренинг пройдёт в конференц-зале Общественной палаты Тульской области (Тула, улица Менделеевская, 2).

Участие бесплатное. Сбор участников с 16.30, начало в 17.00.

Внимание! Необходима предварительная регистрация.

Подробности в группе проекта ВКонтакте.

Справка

Образовательный проект «Активированный четверг» реализуется в Туле с 2015 года. В рамках встреч с лидерами общественного мнения Тулы и Тульской области проводятся лекции и тренинги, направленные на обучение студенческого актива, передачу участникам надпрофессиональных компетенций.

Целевая аудитория проекта – школьники, студенты и рабочая молодёжь 14-30 лет.

Неоспоримым достоинством проекта является знакомство, сплочение студенческого сообщества Тулы, популяризация социальной активности и лидерских качеств. Идея проекта принадлежит студенту ТГПУ им. Л. Н. Толстого Андрею Голубятову, сегодня его реализацией занимается студентка этого же вуза Кристина Ермакова.

Тренинги и лекции бесплатны для участников. За время существования проекта через него прошло больше 300 активных туляков.

Автор: Ирина Голубицкая, сегодня, в 15:38 +3
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