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Тест: Какой ты эксперт по водке?

Тест: Какой ты эксперт по водке?

31 января – день рождения русской водки. Пить за это не будем. Будем загадки разгадывать!

31 января отмечается как день рождения русской водки. Понятно, что «праздник» этот неофициальный. 31 января 1865 года в Петербурге Дмитрий Менделеев защитил свою знаменитую докторскую диссертацию «О соединении спирта с водою».

Целью работы химика было изучение удельных весов растворов спирт + вода. И ни о каком физиологическом воздействии на организм человека в работе нет ни слова. Однако создание водки упорно приписывают Дмитрию Ивановичу. Посему Myslo решил озадачить вас патриотически-историческим тестом в тему – не пропадать же празднику!

 

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Автор: Юлия Королева, сегодня, в 14:57 +10
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