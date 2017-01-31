Фото из архива Myslo.
Андрей Кузнецов потерял статус первой ракетки России
По итогам обновленного рейтинга список возглавил Карен Хачанов.
Тульский теннисист Андрей Кузнецов потерял статус первой ракетки России. По итогам обновленного рейтинга ATP спортсмен опустился на десять позиций и теперь занимает 55-е место. А первой ракеткой страны стал Карен Хачанов. Теннисист находится на 52-й строчке.
Кроме того, лидером мирового рейтинга остается британец Энди Маррей. За ним идет серб Новак Джокович. А на третьем месте расположился Станислас Вавринка из Швейцарии.
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