Фото из архива Myslo.

Тульский теннисист Андрей Кузнецов потерял статус первой ракетки России. По итогам обновленного рейтинга ATP спортсмен опустился на десять позиций и теперь занимает 55-е место. А первой ракеткой страны стал Карен Хачанов. Теннисист находится на 52-й строчке.

Кроме того, лидером мирового рейтинга остается британец Энди Маррей. За ним идет серб Новак Джокович. А на третьем месте расположился Станислас Вавринка из Швейцарии.