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Председателем Общественной палаты Тульской области переизбрали Александра Воронцова
На фото Александр Воронцов

Председателем Общественной палаты Тульской области переизбрали Александра Воронцова

31 января состоялось первое заседание региональной Общественной палаты нового состава.

В заседании принял участие губернатор области Алексей Дюмин, председатель Тульской областной Думы Сергей Харитонов, заместитель председателя правительства региона Валерий Шерин.

На своем первом заседании члены Общественной палаты региона избрали председателя.

Единогласно общественники поддержали кандидатуру Александра Воронцова, возглавлявшего Общественную палату в прежнем составе.

Алексей Дюмин поздравил всех членов палаты с началом работы в новом составе, напомнив, что Общественная палата — площадка для диалога, обсуждения инициатив и проектов, поиска решений насущных вопросов. Она является важным связующим звеном между властью и обществом.

Процесс формирования Общественной палаты третьего созыва проходил открыто. Состав органа существенно изменился. В него вошли ученые и педагоги, деятели культуры и спорта, журналисты, промышленники и предприниматели, представители общественных организаций, различных диаспор и конфессий.

Автор: Ирина Суркова, сегодня, в 18:33 0
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