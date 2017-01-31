В Туле два пьяных хулигана напали на полицейского

Теперь молодым людям грозит до пяти лет лишения свободы.

В Туле возбуждено уголовное дело в отношении двух местных жителей. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им должностных обязанностей).

По версии следствия, 27 января 2017 года около десяти часов вечера двое нетрезвых молодых людей в возрасте 25 и 24 лет находились во дворе одного из домов в поселке 2-й Западный и громко слушали музыку. При попытке полицейских пресечь противоправные действия нарушителей общественного порядка, подозреваемые нанесли одному из них удары кулаками в область головы и лица.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Санкция ч. 1 ст. 318 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.