В Туле начинаются облавы на пешеходов
В ближайшие дни сотрудники ГИБДД проведут рейды на тульских дорогах.
С 1 по 10 февраля УГИБДД проведет рейды в рамках мероприятия «Уступи дорогу пешеходу» и «Пешеход, на переход!». Рейды ориентированы не только на водителей, но и на пешеходов.
В прошлом году в Тульской области произошло 589 дорожных происшествий, участниками которых стали пешеходы. В этих авариях погибли 98 человек, 514 получили травмы.
– Более четверти таких ДТП произошло по вине пеших участников дорожного движения,
– отмечают в отделении пропаганды БДД УГИБДД Тульской области.
Пешеходы регулярно нарушают правила:
- идут по проезжей части при наличии обочины или тротуара,
- переходят проезжую часть в неположенном месте, в зоне видимости пешеходного перехода,
- не используют в темное время суток светоотражающие элементы на верхней одежде, тем самым подвергая себя опасности.
В 2016 году в рамках похожих рейдов Госавтоинспекция выявила около 23 тысяч нарушений правил пешеходами. Еще более 4 тысяч административных материалов было составлено на водителей, которые пешеходов не пропускают.
УГИБДД Тульской области убедительно просит всех участников дорожного движения быть взаимовежливыми на дороге.