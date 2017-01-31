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В Туле начинаются облавы на пешеходов
Фото из архива Myslo.

В Туле начинаются облавы на пешеходов

В ближайшие дни сотрудники ГИБДД проведут рейды на тульских дорогах.

С 1 по 10 февраля УГИБДД проведет рейды в рамках мероприятия «Уступи дорогу пешеходу» и «Пешеход, на переход!». Рейды ориентированы не только на водителей, но и на пешеходов.

В прошлом году в Тульской области произошло 589 дорожных происшествий, участниками которых стали пешеходы. В этих авариях погибли 98 человек, 514 получили травмы.

– Более четверти таких ДТП произошло по вине пеших участников дорожного движения,

– отмечают в отделении пропаганды БДД УГИБДД Тульской области.

Пешеходы регулярно нарушают правила:

  • идут по проезжей части при наличии обочины или тротуара,
  • переходят проезжую часть в неположенном месте, в зоне видимости пешеходного перехода,
  • не используют в темное время суток светоотражающие элементы на верхней одежде, тем самым подвергая себя опасности.

В 2016 году в рамках похожих рейдов Госавтоинспекция выявила около 23 тысяч нарушений правил пешеходами. Еще более 4 тысяч административных материалов было составлено на водителей, которые пешеходов не пропускают.

УГИБДД Тульской области убедительно просит всех участников дорожного движения быть взаимовежливыми на дороге.

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 16:09 +9
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