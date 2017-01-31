Житель Щекинского района попался на спайсе

Полиция задержала его при проведении оперативных мероприятий в поселке Первомайский Щекинского района.

В дежурной части при личном досмотре у 28-летнего нигде не работающего местного жителя был обнаружен сверток с веществом светлого цвета, которое, согласно проведённому исследованию, является наркотическим средством спайс (курительная смесь). Общий вес составил 3,98 г.

В настоящее время в полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».