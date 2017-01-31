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Житель Щекинского района попался на спайсе

Житель Щекинского района попался на спайсе

Молодой человек арестован.

Полиция задержала его при проведении оперативных мероприятий в поселке Первомайский Щекинского района.

В дежурной части при личном досмотре у 28-летнего нигде не работающего местного жителя был обнаружен сверток с веществом светлого цвета, которое, согласно проведённому исследованию, является наркотическим средством спайс (курительная смесь). Общий вес составил 3,98 г.

В настоящее время в полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

Молодому человеку избрана мера пресечения – заключение под стражу.
 

Автор: Елена Сычева, сегодня, в 16:29 0
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