Туляки: «Управляющая компания испортила всем жильцам верхнюю одежду!»

Собственники одного из домов по улице Максима Горького в растерянности. Управляющая компания делает ремонт в подъезде, но от этого становится только хуже.

В редакцию Myslo обратилась тулячка Татьяна Мигалина. Она рассказала, что в доме её мамы на ул. Максима Горького, 14 управляющая компания обманывает жителей. На недобросовестную управляющую компанию не действует даже предписание прокуратуры.

– Дом, в котором живет моя мама, обслуживает управляющая компания «Орион». Несколько лет подъезд был в плачевном состоянии – без света, с ободранными стенами и выбоинами на полах. Терпеть такое отношение управляющей компании мы не стали, пожаловались в Государственную жилищную инспекцию Тульской области, прокуратуру. На наше счастье, в УК после жалоб зашевелились. Компании выписали предписание. А мы получили письменный ответ, что в нашем подъезде будет произведен косметический ремонт в январе-феврале 2017 года, – говорит Татьяна.

Однако сам ремонт жителей сильно удивил. Рабочие покрыли стены светлой штукатуркой, которая даже в высохшем состоянии ужасно красится. Зайти в подъезд теперь страшно, краска с одежды почти не отстирывается. Стены покрыты небрежно, рабочие запачкали входные двери в квартиры, не предупредили никого, что начнут ремонт. А провода, идущие в квартиры от счетчика, вообще замуровали. А что, если замыкание?

Все жители подъезда происходящему не рады.

– Ну сами посмотрите, как рабочие покрасили стены! Мы очень недовольны! – возмущается Ирина Николаевна Басько. – Пройти и не испачкаться невозможно! Обязательно где-нибудь оботрешься о стену. Жители испортили уже всю верхнюю одежду. Мы очень обеспокоены. Другой ремонт в ближайшее время нам делать никто не будет. А это безобразие – за наш счет!

У собственников квартир есть повод для возмущения. По их словам, каждый месяц они платят в среднем около тысячи рублей УК. В подъезде 36 квартир. Неужели за эти деньги нельзя было отремонтировать на совесть? – недоумевают жители.

– Мы имеем право знать, как распоряжаются нашими деньгами, но УК не ставит нас в известность. Я написала обращение, в котором попросила предоставить мне смету работ. Мою просьбу проигнорировали. Про провода ответили, что это интернет-кабель. Но у мамы нет интернета в квартире, зачем было меня обманывать? – говорит Татьяна Мигалина. – Нам бесполезно запрашивать очередные ответы от УК. Формально у них все в порядке – отреагировали на жалобу, делают ремонт. Практически это просто отмывание денег и работы «для галочки». Поэтому мы хотим, чтобы все увидели, что происходит у нас в доме.

Жители дома №14 по ул. М. Горького просят рассматривать данную публикацию как официальное обращение в прокуратуру.