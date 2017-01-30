В Туле прошел конкурс по народным направлениям танца «Тулица-2017»

Фото из группы ВКонтакте "Всероссийский конкурс Тулица – 2017".

На соревнования приехали 34 коллектива из различных городов России.

29 января в Туле прошел ежегодный конкурс по народным направлениям танца «Тулица-2017». На сцене Городского концертного зала выступили танцевальные коллективы, претендующие на творческую реализацию и повышение профессионального уровня.

Мастерство исполнения народного танца не ограничивается техническими навыками и требует лексической обоснованности постановки от хореографа и совокупной танцевальной грамотности от танцора.

Судейский состав был сформирован из назначенных судей Высшей категории Общероссийской танцевальной организации, а также VIP-судей значимых лиц в области хореографии.

В этом году на конкурс участники приехали из Москвы, Щёкино, Нижнего Новгорода, Суворова, Иваново, Калуги, Брянска, Туапсе и, конечно, Тулы.

В конкурсе приняли участие 34 коллектива — это 600 человек.

Кубок и премии «За вклад в развитие Русского танца» и «За развитие народной хореографии» получили ансамбль «Хорошее настроение» (Тула) и Елизавета Карцева, а также образцовый хореографический ансамбль «Огоньки надежды» (Курск) — руководитель и постановщик Людмила Геннадьевна Белогурова.