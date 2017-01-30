Сотрудники Госавтоинспекции напомнили тульским родителям о зимних опасностях на дороге

Фото отделения пропаганды БДД УГИБДД УМВД России по Тульской области

Во время фестиваля «Сани-day» полицейские раздали взрослым памятки, а малышам – раскраски по ПДД.

29 января в ЦПКиО Тулы в ходе конкурса-фестиваля «Сани-day» сотрудники пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции Тульской области обратились ко всем родителям с призывом проявить особое внимание к поведению детей на дороге в зимний период и напомнили о подстерегающих опасностях.

О том, что ни в коем случае нельзя цепляться за автомобили, кататься с горки вблизи проезжей части. Как показывает практика, эта детская забава может стать причиной серьезной трагедии — ребёнок может выехать на проезжую часть прямо под колеса автомобиля.

Кататься на лыжах, коньках, санках, играть в снежки необходимо только на закрытых площадках: там, где нет движения транспорта. Пересекать проезжую часть нельзя на лыжах и коньках.

Если взрослый перевозит ребенка в санках, то при пересечении проезжей части необходимо, чтобы он встал из санок и дорогу переходил пешком.

Также родителям настоятельно рекомендовали использовать световозвращающие элементы на одежде, прикреплять их на коляски и детские санки.

Всем детишкам, участвующим в празднике, сотрудники подарили небольшие памятные подарки — раскраски по ПДД, а родители получили информационные памятки «Родитель — главный в жизни учитель» и записные книжки для водителей с полезной информацией.