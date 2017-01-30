В Туле прошла благотворительная фотосессия для особых детей
Инициатором проекта под названием «Рождественская открытка» стала профессиональный фотограф Анна Гуськова.
Анна, которая также является мамой особого ребёнка, инициирует данную фотосессию уже второй год подряд. В минувшем году она и её муж Виталий открыли собственную студию, в стенах которой 8 января 2017 года прошло мероприятие.
Отличительной особенностью проекта в этом году стало то, что он получил поддержку лучших фотографов Тулы, которые также изъявили желание подарить частичку своей души особым семьям.
—Желающих посниматься у профессиональных фотографов было много! Если в 2016-ом году в проекте приняло участие всего 15 семей, в 2017-ом заявок было в несколько раз больше! Мы планируем продолжить этот проект, и есть уже идеи, как его расширить. Для меня самый главный итог проекта это то, что родители особых детей после съёмок подходили к нам, и говорили спасибо, что вытащили нас из дома! — поделилась эмоциями Анна Гуськова.
Фотоссесия 8 января — лишь первая часть события, поскольку уже 28 января в стенах ММЦ «Родина» на пр. Ленина, д. 20 состоялся праздничный концерт, в рамках которого все участники фотосессии получили из рук фотографов большие портреты со своими изображениями, а также диски, где собраны все фотографии.
Для всех собравшихся выступили ребята из федерации спортивной акробатики Тульской Области. Был проведён розыгрыш сладких призов, а в завершении мероприятия на сцену вынесли торт, который специально изготовили для этого проекта.
Руководитель проекта «Не молчи!» в организации «МОГУ!», член общественной палаты Тульской Области Евгений Макалов выступил одним из кураторов «Рождественской открытки»:
— Это была очень важная акция для всех нас, поскольку родители особых детей зачастую настолько погружены в их проблемы, что не находят времени немного расслабиться, и получить положительные эмоции. Мы хотели подарить особым семьям особые эмоции. Судя по отзывам, всё получилось!