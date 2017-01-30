В Туле прошла благотворительная фотосессия для особых детей

Фото предоставлено организаторами мероприятий

Анна, которая также является мамой особого ребёнка, инициирует данную фотосессию уже второй год подряд. В минувшем году она и её муж Виталий открыли собственную студию, в стенах которой 8 января 2017 года прошло мероприятие.

Отличительной особенностью проекта в этом году стало то, что он получил поддержку лучших фотографов Тулы, которые также изъявили желание подарить частичку своей души особым семьям.

—Желающих посниматься у профессиональных фотографов было много! Если в 2016-ом году в проекте приняло участие всего 15 семей, в 2017-ом заявок было в несколько раз больше! Мы планируем продолжить этот проект, и есть уже идеи, как его расширить. Для меня самый главный итог проекта это то, что родители особых детей после съёмок подходили к нам, и говорили спасибо, что вытащили нас из дома! — поделилась эмоциями Анна Гуськова.

Фотоссесия 8 января — лишь первая часть события, поскольку уже 28 января в стенах ММЦ «Родина» на пр. Ленина, д. 20 состоялся праздничный концерт, в рамках которого все участники фотосессии получили из рук фотографов большие портреты со своими изображениями, а также диски, где собраны все фотографии.

Для всех собравшихся выступили ребята из федерации спортивной акробатики Тульской Области. Был проведён розыгрыш сладких призов, а в завершении мероприятия на сцену вынесли торт, который специально изготовили для этого проекта.

Руководитель проекта «Не молчи!» в организации «МОГУ!», член общественной палаты Тульской Области Евгений Макалов выступил одним из кураторов «Рождественской открытки»:

— Это была очень важная акция для всех нас, поскольку родители особых детей зачастую настолько погружены в их проблемы, что не находят времени немного расслабиться, и получить положительные эмоции. Мы хотели подарить особым семьям особые эмоции. Судя по отзывам, всё получилось!