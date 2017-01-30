Кимовская типография загрязняла атмосферный воздух

Тульская природоохранная прокуратура проверила соблюдение законодательства об охране атмосферного воздуха в кимовской типографии.

Оказалось, в типографии есть семь источников выбросов в атмосферный воздух вредных и загрязняющих веществ, из них шесть – котельные плюс автостоянка.

У организации было разрешение на выброс вредных веществ, срок действия которого истек еще 1 ноября 2016 года. По окончании разрешения работу типография не прекратила и продолжила выбрасывать в воздух диоксид азота, сероводород и другие вредные вещества без специального разрешения.

В связи с этим природоохранный прокурор обратился в Кимовский городской суд с исковым требованием обязать ООО «Кимовская типография» получить разрешение на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в установленном законодательством порядке.