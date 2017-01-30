Владимир Путин наградил Владимира Груздева орденом Александра Невского

В Кремле Президент вручил ордена и медали россиянам за достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу.

Вручение государственных наград – одна из самых торжественных церемоний, которые проходят в Московском Кремле. Президент лично вручает особые знаки отличия выдающимся гражданам страны, чьи достижения имеют для России особую ценность. Тем, кто своим трудом, творчеством и мудростью приумножает славу и гордость России.

Как сообщает сайт минерально-химической компании «ЕвроХим», на этой церемонии Президент России Владимир Путин вручил генеральному директору компании Дмитрию Стрежневу нагрудный знак к почётному званию «Заслуженный химик Российской Федерации». В Тульской области «ЕвроХим» является собственником крупнейшего налогоплательщика региона АО «НАК «Азот», а также предприятий ООО «Новомосковск-ремстройсервис», ООО «Новомосковский Хлор» и тульским проектным институтом ОАО «Тулагипрохим».

Как сообщает интернет-ресурс «Тульские пряники», среди награжденных был и экс-губернатор Тульской области, ныне председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. Заслуги Владимира Груздева в развитии региона высоко оценены самим Президентом. За большой вклад в социально-экономическое развитие области Владимир Путин вручил Владимиру Груздеву орден Александра Невского.

Поздравляем Владимира Сергеевича с высокой государственной наградой. От предложения прокомментировать это событие он скромно отказался.

Напомним, что орденом Александра Невского награждают видных российских и зарубежных политических и общественных деятелей, представителей делового сообщества иностранных государств за заслуги в сотрудничестве с Россией и содействии в ее социально-экономическом развитии. Например, среди награжденных этой высокой государственной наградой президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и глава Киргизии Алмазбек Атамбаев, президент Белоруссии Александр Лукашенко, художественный руководитель и директор Мариинского театра Валерий Гергиев, худрук Дома музыки Сергей Ролдугин, ведущий телеигры КВН Александр Масляков, конструктор бомбардировщика Су-34 Роллан Мартиросов, лидер ЛДПР Владимир Жириновский и лидер коммунистов Геннадий Зюганов, Борис Грызлов, Патриарх Кирилл, председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, министр обороны Сергей Шойгу, губернатор Кемеровской области Аман Тулеев и др.

Орден Александра Невского – единственный орден, который был и в Российской Империи, и в СССР, и в РФ. Он был учрежден Петром I и вошел в число российских наград, которыми награждают не только за военные, но и за гражданские заслуги. В его статуте записано: «В награду трудов за Отечество подъемных». В системе госнаград РФ орден Александра Невского учреждён 2 марта 1992 года. Это пятая по значимости награда после звания Героя Российской Федерации и орденов Святого апостола Андрея Первозванного, Святого Георгия и «За заслуги перед Отечеством».

Добавим также, что ранее Владимир Груздев был награжден двумя орденами «За заслуги перед Отечеством» (III и IV степени), а также медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.