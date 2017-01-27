Туляков приглашают в Добровольную народную дружину

Все совершеннолетние граждане Российской Федерации могут принимать участие в охране общественного порядка и поиске лиц, пропавших без вести.

В Туле набирает обороты общественная организация «Добровольная народная дружина»: все совершеннолетние граждане Российской Федерации могут принять участие в охране общественного порядка и поиске лиц, пропавших без вести.

И сейчас Добровольная народная дружина Тулы приглашает всех совершеннолетних граждан вступить в ДНД.

При вступлении туляки получают возможность:

обучиться основам гражданского и юридического законодательства

бесплатно заниматься в центре спортивной подготовки УМВД

тренироваться в единоборствах и различных видах спорта

тесно сотрудничать с правоохранительными органами

посещать множество интересных мероприятий (культурных, общественных), как местного, так и всероссийского масштаба

знакоиться со множеством интересных людей

Самые активные дружинники получат благодарность от начальника УМВД по Тульской области.

Подробную информацию о ДНД и условиях вступления можно получить в группе ДНД г.Тула или по телефону: 8-953-188-40-14.

Справка

Федеральный закон №44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка» от 2 апреля 2014 года, устанавливающий правовые основы для создания и работы добровольных народных дружин, вступил в силу 2 июля 2014 года.